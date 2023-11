"Il tempo passa per tutti, quindi noi ci prendiamo la responsabilità di costruire una squadra sempre più competitiva. Noi non perdiamo mai di vista la nostra realtà e la nostra dimensione. In questi anni siamo stati abituati a risultati più soddisfacenti, ma noi che conosciamo la storia dell’Atalanta non ci potremo mai permettere di avere un obiettivo primario diverso dai 40 punti" ha detto l'amministratore dell'Atalanta, Luca Percassi, durante la lunga chiacchierata con Sky Sport, dove è chiamato a rispondere anche sul mercato, dunque sulla scelta di Gianluca Scamacca fatta quest'estate.

Fino a qualche anno fa era impensabile che uno come Scamacca prediligesse l’Atalanta?

"Le competizioni europee ti danno molta più visibilità quindi è ovvio essere più riconosciuto. Però il calcio in generale è cambiato, la possibilità di fare, grazie alla proprietà, degli investimenti significativi che fino a qualche anno fa erano impensabili ci ha permesso di acquistare giocatori di target superiori".

Quanto siete orgogliosi di avere l’attaccante della Nazionale?

"Siamo molto contenti, innanzitutto perché Gianluca è un bravo ragazzo, che si è calato nella nostra realtà. Grazie al lavoro sta migliorando, è giovane, italiano e per caratteristiche in campo e fuori sposa esattamente la nostra filosofia".