Attimi di paura per l'infortunio di Danilo D'Ambrosio, ko nei minuti finali di Monza-Empoli. "Dopo alcuni giorni di attesa, la caviglia di D’Ambrosio era molto gonfia e bisognava aspettare che si sgonfiasse per poter svolgere gli esami di rito", riferisce il sito di Gianluca Di Marzio. Oggi è arrivato l’esito dei test medici: l'ex nerazzurro ha rimediato una distorsione alla caviglia, ma fortunatamente non c’è niente di rotto.