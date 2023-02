Pioli è in discussione?

"No, siamo tutti in discussione perché siamo giudicato ogni 3 giorni. Non è in discussione. Il cambio di modulo arriva per ritrovare solidità. Fino alla Salernitana eravamo in linea con i punti dell'anno scorso e l'unica cosa cambiata era il Napoli, e poi ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League".

Sulle settimane a Milanello:

"La settimane sono state varie, il lavoro è stato fatto bene, la volontà è quella di tornare a fare quello che si faceva prima, ma se non viene l'aspetto mentale fa il resto. Quindi cerchi stimoli per entrare nella testa dei calciatori. Abbiamo una squadra giovane... io racconto che con la squadra migliore al mondo abbiamo passato momenti peggiori".