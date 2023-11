Il tecnico del Milan Stefano Pioli analizza così ai microfoni di DAZN il match perso oggi per 1-0 in casa contro l'Udinese: "È chiaro che non abbiamo giocato una partita di livello, andando avanti si è fatta sempre più difficile. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni buone ma è stata la peggior partita di questo ultimo periodo. Abbiamo faticato a trovare spazi, concedendo un rigore sul quale l'avversario si è portato a casa la vittoria".

Come si riparte?

"La sconfitta fa male, c'è delusione ma grande determinazione nel preparare la prossima partita di Champions contro una squadra molto forte che però può essere battuta. Un messaggio per i tifosi? Ci hanno sempre sostenuto, se ci hanno fischiato stasera hanno le loro ragioni. I fischi sono giusti per la partita che non siamo riusciti a fare. Non volevamo questo distacco ma sta a noi recuperare".