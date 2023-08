Buona la prima per il Milan che oggi ha piegato per 2-0 il Bologna all'esordio in Serie A. Ai microfoni di DAZN è intervenuto a fine gara l'attaccante Olivier Giroud, autore di uno dei due gol rossoneri: "Siamo molto felici della nostra prestazione, abbiamo iniziato bene la partita con efficacia davanti alla porta. Dopo il 2-0 potevamo gestirla meglio ma non era facile. Sono felice anche per Pulisic che ha fatto gol. Obiettivo Scudetto? Sappiamo l'importanza di cominciare bene la stagione, stasera è arrivata una buona risposta anche se il campionato sarà lungo. Volevamo rispondere alle altre dimostrando che siamo pronti".