Intervistato da DAZN, il difensore della Fiorentina, Martinez Quarta è tornato sulle finali perse nella scorsa stagione, tra cui quella di Coppa Italia contro l'Inter: "Da parte nostra c'è tanta voglia di portare a Firenze un trofeo. Abbiamo perso due finali, ma per perderle dobbiamo arrivare a giocarle. Vogliamo riconfermare quello che abbiamo fatto la stagione scorsa e provare a portare un trofeo a Firenze, perché è quello che vogliamo tutti. So di essere uno dei più vecchi della squadra, quindi voglio dimostrare tutto quello che ho imparato in questi anni e dare quella garra argentina anche ai miei compagni".