"Per noi è una vittoria veramente importante, perché se vediamo la situazione siamo vicini alla posizione di classifica dove vogliamo essere" ha detto Romelu Lukaku, a margine della vittoria di ieri sera contro il Napoli. "Dobbiamo guardare le squadre che abbiamo davanti e provare a vincere tutte le partite" dice il belga lanciando un velato avviso alle altre. "Abbiamo tanti ragazzi con una personalità forte, siamo tutti sulla stessa linea e vogliamo fare il meglio per la Roma. Penso che nella sfida contro il Napoli lo abbiamo dimostrato".

Ora la Juve, con questa mentalità su può stare tranquilli.

"Non dobbiamo mai essere tranquilli, dobbiamo essere sempre sul pezzo. Questo è importante nel calcio. Sono stato in situazioni nella mia carriera dove la squadra stava bene ma i risultati non sono arrivati. Questa settimana è molto importante per noi, affronteremo una squadra molto forte come la Juventus e vogliamo prepararci al meglio. Andiamo lì per fare il miglior risultato possibile".