Arrivano le prime parole di Valentin Carboni da giocatore del Monza. Il giovane attaccante, arrivato in prestito dall'Inter, posa assieme ad Adriano Galliani ed esprime tutte le sue emozioni dopo la firma: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Grazie al dottor Galliani e a tutta la società Monza per questa opportunità. Voglio ripagare la fiducia in campo!", le sue parole.