Seconda vittoria con clean sheet consecutiva per la Juventus, che dopo il 3-0 rifilato in trasferta alla Salernitana torna a battere di 'corto muso' la Fiorentina con la firma di Adrien Rabiot. Bianconeri avanti al 34' con il francese su assist di Angel Di Maria, nella ripresa il VAR annulla per fuorigioco sia la rete del possibile raddoppio dell'ex Dusan Vlahovic al 59' che il pareggio di Gaetano Castrovilli. La squadra di Allegri risale al nono posto a pari punti (29) con Monza e Bologna, portandosi a più 4 sui viola di Italiano, alla quarta sconfitta con un solo punto conquistato nelle ultime 5 sfide e scesi al sestultimo posto.