Henrikh Mkhitaryan ha partecipato regolarmente alla prima seduta d'allenamento svolta a Tokyo dall'Inter, in vista della seconda amichevole del Japan Tour contro il Paris Saint-Germain, in programma martedì prossimo. Il centrocampista armeno ieri era stato escluso da Simone Inzaghi dalla sfida con l'Al-Nassr a scopo precauzionale per una lombalgia da sovraccarico. Nulla di grave, insomma: l'ex Roma, come si può apprezzare dalle foto pubblicate da Inter.it, ha lavorato con i compagni.

