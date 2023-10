Prima il Tottenham, poi l'Inter. Pomeriggio di calcio sul letto per Ivan Perisic, costretto ai box per un brutto infortunio al crociato. L'esterno croato ha seguito prima la partita del club londinese, vittorioso per 1-0 sul campo del Luton, e poi l'Inter nel 2-2 pomeridiano contro il Bologna. Perisic non perde mai occasione per ribadire a tutti il suo forte amore e legame con il mondo nerazzurro.