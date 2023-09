Sono stati annunciati i 30 finalisti del Pallone d'Oro 2023: nella lista ci sono anche i nerazzurri Lautaro e Barella, oltre all'ex Inter Onana. Perché i due giocatori di Inzaghi sono stati inseriti tra i 30 giocatori più forti al mondo? Cosa manca ai due per essere ancora più in vetta? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube per partecipare in diretta alle nostre trasmissioni (CLICCA QUI)