Intervenuto sulle frequenze di Cadena SER e COPE, l'attaccante dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata, fortemente accostato all'Inter nell'ultima finestra di mercato, è tornato proprio sulla sessione di trasferimenti durante la quale era vicino ai nerazzurri: "Ero sul punto di partire perché avevo bisogno di sentirmi importante e quest'anno mi sento più importante. Simeone e Gustavo López mi hanno detto che volevano che restassi. Gli ho detto tante cose, è stato un bel confronto. Avevamo bisogno di chiarire alcune cose, quella conversazione era necessaria. Da quel dialogo è dipesa la mia permanenza all’Atletico, ho rinnovato due volte quest'estate. È stato importante come mi hanno fatto sentire i miei compagni quest'anno. La gente dell'Atletico ormai mi conosce un po', posso segnare più o meno gol, ma muoio dalla voglia di vincere un titolo con questo club, per me questo è più importante dei soldi, è più importante rispetto a tornare in altri Paesi dove mi trovo più a mio agio perché penso che mi trattino diversamente... Avevo diverse opzioni, c’era anche un’offerta dall’Arabia, ogni estate ho diverse opzioni, ma la mia prima opzione era restare all'Atletico: è stato importante per me prendere questa decisione, potrebbe essere una stagione importante".

