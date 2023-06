Delusione, ma anche orgoglio per il traguardo raggiunto. Questo è il sentimento che accomuna tutti gli interisti ai quali si associa anche Esteban Cambiasso, che dal proprio profilo Instagram manda anche una stoccata ai non interisti che ieri hanno 'festeggiato' il successo del Manchester City: "Fa male? Assolutamente sì, ma è sempre peggio non esserci. Grazie ragazzi, forza Inter".