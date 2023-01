Aria di tensione tra la Lega Serie A e DAZN: secondo il quotidiano La Repubblica, da Via Rosellini è stata prospettata alla piattaforma streaming la risoluzione del contratto per i diritti tv del massimo campionato italiano e della Serie B, a causa dei nuovi disservizi verificatisi nel corso di Inter-Napoli, causati da un partner esterno identificato dal quotidiano nella grande compagnia californiana Convivia. IN una dura lettera di contestazione, la Lega Serie A ha ricordato al broadcaster gli obblighi che ha assunto alla firma del contratto per i diritti tv. Obblighi che impongono a DAZN di garantire la perfetta visione delle partite a ogni turno e per tutti i 90 minuti. Per la Lega, i problemi del 4 gennaio 2023 sommati a quelli del via del campionato, configurano un possibile inadempimento contrattuale. Da questa minaccia sarebbe scaturita l'iniziativa della creazione del Network Operation Center per l'Italia.