Ufficiale la designazione della classe arbitrale che dirigerà tra due giorni il match di San Siro tra Inter e Napoli, valido per la 16ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma per mercoledì 4 gennaio alle 20.45. Fischietto in bocca per Simone Sozza della sezione di Seregno (Monza). A coadiuvarlo ci saranno Meli e Peretti come assistenti, Fabbri al VAR e Aureliano all'AVAR; Piccinini invece sarà il quarto uomo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!