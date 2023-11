"L'Inter vuole mettere il turbo". È sicuro Tuttosport che nell'edizione odierna, a tot ore dal fischio d'inizio del match contro il Frosinone evidenzia: "I nerazzurri puntano all’immediato contro-sorpasso sui bianconeri per riprendersi la vetta della classifica (andando anche a + 8 sul Milan) e presentarsi così da capolista al derby d’Italia fissato alla ripresa del campionato". Ammessi zero cali di tensione, ed è per questo che da ieri sera la squadra è in ritiro, senza nessun tipo di distrazione, conferenza stampa o interviste comprese. Una vigilia che non ha lasciato nulla al caso, "col tecnico piacentino che di fatto punterà sui titolarissimi per chiudere al meglio questo ciclo di partite. Con la speranza di potersi godere una sosta in totale serenità, a differenza di quella precedente"

L'Inter ha difatti la possibilità di lanciare un ulteriore messaggio al campionato, alle rivali e a se stessi è un qualcosa da non sottovalutare e secondo il quotidiano torinese a tornare in campo per fornire ulteriore sprint è Denzel Dumfries: il riposo contro il Salisburgo tornerà titolare sulla destra. Anche se probabilmente non nella sua forma migliore, "anche un’eventuale ora in campo potrebbe essere fondamentale a San Siro. L’ex Psv fin qui è stato determinante, un’arma in più dei vicecampioni d’Europa: 10 presenze in campionato, due gol e tre assist in Serie A, mentre in Champions ha fornito un assist nei tre gettoni raccolti. Numeri ai quali se aggiunti i dati con l’Olanda, viene fuori un quadro di un Denzel devastante.

"Di fatto Inzaghi considera ormai Dumfries un ragazzo nella piena maturazione calcistica. Ecco perché la sua valutazione è schizzata a 50 milioni di euro, con l’Inter che vuole blindare il calciatore sino al 2027 con un cospicuo aumento dell’ingaggio e un possibile nuovo stipendio da 4 milioni più bonus".

