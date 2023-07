Dopo l'ottimo campionato della passata stagione il Monza si prepara a fare ancora meglio nel corso della Serie A 2023/24. Confermato Palladino sulla panchina biancorossa il Monza è ora concentrato sul mercato: in arrivo in prestito secco Valentin Carboni dall'Inter. Sulle tracce del classe 2005, come riferisce Sky Sport, c'era anche il River Plate, ma alla fine l'hanno spuntata i biancorossi di Galliani. Domani le visite mediche.

