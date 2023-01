Nuovo incontro tra gli agenti di Milan Skriniar e la dirigenza interista. Domani, secondo La Gazzetta dello Sport , dovrebbe esserci un vertice tra le parti. "Qualcuno temeva che il summit slittasse per una tattica dilatoria del giocatore e dei suoi rappresentanti. Invece il capitano risponde presente. Avrà pesato l’appello della tifoseria più appassionata?", si domanda oggi la rosea.

C'è ancora una differenza chiara tra domanda e offerta, il club non vuole salire dai 6 milioni netti messi come stipendio base e dal Paris Saint-Germain è arrivata l'estate scorsa una proposta molto più alta. "Il vertice di domani è determinante perché le parti hanno messo sul tavolo tutte le carte. Quindi si avvicina il momento delle grandi decisioni. Sinora Skriniar ha giurato fedeltà, eppure serve altro perché il club ha bisogno di certezze al più presto, anche per programmare il futuro al meglio", riporta ancora il quotidiano.