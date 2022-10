Mai come stavolta André Onana è vicino al debutto anche in campionato, con Samir Handanovic in panchina per scelta tecnica. È quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport , aggiornando sul rebus tra i pali dell'Inter in vista della trasferta di Sassuolo: la rosea parla di possibile sorpasso dell'ex Ajax sul capitano nerazzurro. " C’è aria di sorpasso immediato tra i pali dell’Inter - si legge -. Inzaghi si è preso tutto il tempo a disposizione, nella riunione tecnica di stamattina tirerà le somme e prenderà l’ultima decisione, sul portiere come pure sugli altri ruoli. Ma ieri sera i segnali portavano molto più verso il camerunese che in direzione del capitano. Insomma: se la notte non avrà portato altri consigli, oggi tra i pali dell’Inter a Reggio Emilia ci sarà Onana".

Secondo il quotidiano è possibile che da qui in avanti Inzaghi possa optare per far giocare ai due un gruppo di partite a testa, dando almeno una continuità temporale ai due (e senza per forza limitare l’utilizzo di Onana alle sole partite di Champions). "È un passaggio delicato. Handanovic è il capitano dell’Inter, non è banale ricordarlo. In ballo ci sono anche equilibri di spogliatoio, certo. Ma poi ci sono anche i momenti in cui prendere delle decisioni. Tutti, nel mondo Inter, spingono affinché venga preso un indirizzo definitivo sul ruolo del portiere. Dentro Appiano, come più volte raccontato, il nodo è stato affrontato anche nei confronti quotidiani tra allenatore e dirigenza. E il tema è probabilmente oggi anche il più discusso tra i tifosi nerazzurri, sui social e non solo".

Per Handa quella di oggi sarebbe la prima esclusione di natura tecnica in Serie A della sua storia nerazzurra: l’ultima partita di campionato che lo sloveno ha saltato era il recupero di Bologna del 27 aprile, con il famoso errore di Radu decisivo in negativo nella scudetto.