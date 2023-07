Detto che l'Inter non ha abbandonato Balogun (ma l'Arsenal chiede parecchio...), Marotta e Ausilio tengono aperte più strade per il nuovo attaccante in caso non si dovesse chiudere la negoziazione per Morata. "Contattati dall’Inter, quelli dell’Arsenal hanno fatto per l’americano un prezzo rotondo: 40 milioni di sterline, 46 in euro, oltre il prezzo che aveva Lukaku - conferma la Gazzetta -. Sullo stipendio, dividendo su più anni, ci sarebbe però la possibilità di rosicchiare qualcosa. A intrigare, però, è soprattutto la possibilità di cambiare spartito tattico, cosa che non dispiace neanche ad Inzaghi: pur preferendo l’idea di un 9 più “tradizionale” (Taremi del Porto e Beto dell’Udinese sono stati gli altri nomi fatti durante la riunione), Simone ha convenuto sul fatto che con un 2001 di questo livello, in rampa di lancio mondiale, potrebbero arrivare accelerazioni e dribbling. Quel pepe mai dato dal suo pupillo Joaquin Correa nell’ultimo biennio. Un po’ come Elye Wahi, che di anni ne ha addirittura 20 e ha strabiliato in Ligue 1 con il Montpellier: in caso di scelta giovane, occhio alla sorpresa francese".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!