Secondo informazioni raccolte da CaughtOffside, l'Inter avrebbe chiesto informazioni su Anthony Martial, attaccante francese del Manchester United ormai ai margini del progetto tecnico di Erik ten Hag. La punta 27enne è considerata in uscita, libera di trovare un nuovo club e iniziare una nuova avventura. Il problema principale per i nerazzurri è però lo stipendio di Martial, che guadagna 13 milioni di sterline a stagione. Cifra inarrivabile per il club di viale della Liberazione che comunque ha chiesto di rimanere informato sulla situazione.