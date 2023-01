Tra i giocatori che stanno lavorando con la società a un possibile prolungamento del contratto c'è Edin Dzeko. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il bosniaco vorrebbe però partire da una base di 4 milioni di euro e non di 3 per firmare un nuovo accordo. I numeri della stagione in corso ne fanno il miglior goleador della squadra. Attualmente su di lui ci sono anche club della Mls e Galatasaray, ma Dzeko vorrebbe restare a Milano.