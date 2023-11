C'è molto di più in ballo della sola qualificazione agli ottavi di finale questa sera a Salisburgo per l'Inter. Come ricorda il sito Calcioefinanza.it, un eventuale successo contro gli austriaci avrebbe ripercussioni importanti anche sul piano economico: oltre ai 2,8 milioni garantiti dalla vittoria, ci sono infatti in palio anche i 9,6 milioni di euro del passaggio del turno. A queste due voci si sommerebbe anche l’incasso di un’altra partita casalinga, che può portare un nuovo sold-out a San Siro e fino a 7 milioni di euro, anche in base all’avversario. Sommando queste voci, senza considerare l’eliminazione di italiane alla fase a gironi, si arriva dunque ad un minimo di circa 19,4 milioni di euro che l'Inter potrebbe virtualmente assicurarsi questa sera.

