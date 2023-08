La pista Chalobah è diventata sempre più calda tra Bayern Monaco e Chelsea. La decisione riguardo al futuro di Benjamin Pavard è attesa per oggi e sarà conseguenza di quel che accadrà per la situazione del difensore dei Blues. Questo è quanto riporta oggi la Bild su Twitter attraverso i propri corrispondenti riguardo alla situazione dell'intreccio di mercato a cui l'Inter partecipa aspettando novità nelle prossime ore.

Un altro tweet, pubblicato pochi minuti dopo, specifica che al momento il Chelsea apre al prestito di Chalobah solo includendo un obbligo di riscatto.

Inoltre, secondo il quotidiano tedesco, i bavaresi potrebbero anche decidere di spostare come esterno destro in aggiunta a Mazraoui un giocatore già presente in rosa, Konrad Laimer. In quel caso andrebbero sul mercato alla ricerca di un centrocampista.