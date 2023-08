Benjamin Pavard è rimasto fuori dal campo durante l'allenamento odierno, un 'comportamento' che ha fatto crescere l'ottimismo in casa Inter, ma ancora una volta dalla Germania arrivano notizie che inquietano l'ottimismo dei nerazzurri: "Ufficialmente, Pavard è rimasto fuori per problema alla schiena - spiega la Bild - ma il Bayern deve fare i conti col fatto che questo continuo veto al trasferimento lo sta colpendo anche fisicamente. Il Bayern rinuncerà al francese solo nel caso in cui ci sarà il sostituto". Lutsahel Geertruida del Feyenoord è sulla lista dei candidati, ai quali si aggiungono Armel Bella-Kotchap del Southampton e Trevoh Chalobah del Chelsea. Gli ultimi due nomi però sono meno quotati rispetto al difensore olandese.

