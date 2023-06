Scoppia una grana in casa Fenerbahçe che vede come protagonista l'ultimo arrivato in casa gialloblu, ovvero l'attaccante Edin Dzeko: l'ex interista non intende infatti prendere parte al torneo previsto ad inizio luglio a San Pietroburgo, in Russia, dove la sua nuova squadra è invitata a partecipare insieme a club come Stella Rossa Belgrado, Neftchi Baku e i padroni di casa dello Zenit. Dietro il suo rifiuto, c'è la protesta del Cigno di Sarajevo nei confronti del Paese ospitante a seguito dell'attacco all'Ucraina.

Secondo Fotospor, il giocatore, che già nel novembre del 2022 non partecipò ad un'amichevole tra le Nazionali di Russia e Bosnia, avrebbe il sostegno di diversi compagni di squadra, per lo più stranieri, ma non ha l'appoggio pubblico ufficiale del club. Anzi, visto che Dzeko ha sottoscritto l'impegno di giocare anche le amichevoli, rischia anche una multa dal Fener. Oltretutto, tiepide sono le reazioni dalla Russia nei confronti di questo gesto: l'agenzia RIA Novosti scrive in maniera anche un po' irriverente che la sua assenza non toglierà niente alla competizione, definendo Dzeko "un attaccante anziano che non è mai stato una star del calcio mondiale".

