Dopo il cammeo che Simone Inzaghi gli ha concesso di fare nel finale in Inter-Frosinone domenica sera, Marko Arnautovic dovrà guardare dalla panchina, almeno inizialmente, Estonia-Austria, gara valida per il girone F di qualificazione a Euro 2024, che andrà in scena alle ore 18 alla 'Le Coq Arena' di Tallinn. Il ct Ralf Rangnick ha deciso di puntare dal 1' sul tridente Sabitzer-Gregoritsch-Laimer, escludendo dai titolari Arna che, va ricordato, è appena rientrato da un infortunio che l'ha tenuto ai box un mese e mezzo.