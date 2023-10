Antonio Cassano ha commentato, sulle frequenze della Bobo Tv, la sfida tra Inter e Roma: "C'è poco da dire sull'Inter, in lungo e in largo è stata devastante. Avrebbe potuto fare tantissimi gol, alcune scelte sbagliate. Ha fatto una grandissima partita, vincendo meritatamente. Thuram ha fatto un avvio di campionato devastante, mi sta sorprendendo in positivo. Asllani è entrato bene, Barella inizia a riprendere la gamba. L'Inter non ha sofferto, solo la casualità dell'occasione di Cristante. Ovviamente la squadra è forte, con idee e certezze, giocando nella sua comfort zone".

Concentrazione che si sposta sui giallorossi: "Già da quando giocavo, Mourinho idealmente è questo. Con Dybala e Pellegrini crea qualcosa in più. I giocatori forti li mentalizza a non prenderle, poi ad attaccare. Quando continuo a dire che Mourinho non ti dà niente, è per questo. Con i campioni è bravo nella comunicazione personale, è forte nel dare il contentino, facendoti sentire importante. Ma quando si evolve il calcio, le squadre forti non ti prendono più".

Giudizio duro su Mourinho: "Le big non lo vogliono più. E' accaduto con United, Tottenham, accadrà anche con la Roma. Facile allenare i campioni, ma noi vogliamo vedere il calcio. Lukaku? Mi faceva tenerezza. Oltre alla difficoltà dei fischi, è stato isolato in avanti in modo indegno. Non si può pensare che la Roma giochi così. Mourinho nel post-partita devìa e utilizza la sua strategia comunicativa. Quattro o cinque coglioni gli vanno dietro. Prima o poi il culo finisce, come finirà ad Allegri. La Roma non fa tre passaggi di fila. In passato ha vinto con squadroni. Con il Barcellona mise il pullman davanti alla porta, prima o poi il calcio si evolve. La sua comunicazione è farlocca. A San Siro prova indegna, tutti davanti alla porta. Da quando c'è Mourinho la Roma è la squadra con più espulsioni e ammonizioni. Sabato ha giocato semplicemente per lo 0-0. In questi ultimi anni ha devìato i discorsi, con me questo giochino non funziona. Un giocatore di altissima personalità spacca tutto nello spogliatoio vedendo quello scempio. Lui cerca il modo di agevolare e addolcire i giocatori, lavorando molto sulla mente. Ma quel calcio lì, è andato. La gente, prima o poi, si accorge che prende tutti per il culo".

