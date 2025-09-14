Dom 14 settembre 2025
Pallone d'Oro Nerazzurro - Juventus-Inter, chi è stato il migliore?
17 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
Ajax VS Inter
Ajax Inter
Napoli 9
Juventus 9
Cremonese 6
Roma 6
Cagliari 4
Udinese 4
Como 3
Bologna 3
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Atalanta 2
Fiorentina 2
Genoa 1
Lecce 1
Pisa 1
Hellas Verona 1
Parma 1
Torino 1
Sassuolo 0
Editoriale di Egle Patanè
Copertina di Stefano Bertocchi
Serie A 2025-2026
Inter-Udinese 1-2
Newsticker
12:12 Chelsea remuntado due volte, Maresca: "Persi 2 punti nel finale. Con Palmer siamo migliori"
12:08 Roma, Massara: "Pellegrini? Lui, come noi, concentrati sul campo"
12:04 Modena capolista, Gliozzi: "Premio a tutto il lavoro che stiamo facendo dal ritiro"
12:02 33 anni dopo, Pisa-Udinese. E in Serie A è sempre finita allo stesso modo...
12:00 Juventus, Locatelli dopo il 4-3 sull'Inter: "Felici di aver regalato questa vittoria ai tifosi"
11:59 Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
11:56 United, Amorim torna su Mainoo: "Vuole giocare, come ogni giovane. Ma mi aspetto di più"
11:53 Adzic decide il derby d'Italia, il suo ex allenatore lo applaude: "Ma che gol ha fatto?"
11:49 Entella-Mantova, i convocati di Chiappella per la sfida di questo pomeriggio al "Sannazzari"
11:45 Marino: "Juve-Inter, pari sarebbe stato più giusto. Bianconeri per ora sono l'anti-Napoli"