Dom 14 settembre 2025
17 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
|Ajax
|Inter
Napoli 9
Juventus 9
Cremonese 6
Roma 6
Cagliari 4
Udinese 4
Como 3
Bologna 3
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Atalanta 2
Fiorentina 2
Genoa 1
Lecce 1
Pisa 1
Hellas Verona 1
Parma 1
Torino 1
Sassuolo 0
- Ciccarelli (CN) contro Thuram: "Inaccettabile, chi non ama questa maglia se ne vada"
- Moviola CdS - Juve-Inter, K. Thuram colpisce Bonny prima del 4-3: il VAR avrebbe dovuto consigliare l'OFR
- GdS - Sorrisi tra Marcus e Khepren Thuram durante Juve-Inter: anche la società è rimasta un po' sorpresa. Di solito Tikus...
- Pagelle GdS - Calhanoglu strappa un 8, Sommer è il peggiore e prende 4. Tanti i bocciati
- No psicodrammi, ma servono risposte
- Pagelle CdS - Sommer ha responsabilità pesanti, Lautaro non entra mai in scena
- GdS - Inter, Akanji l'unico acquisto titolare a Torino. Da Sucic a Luis Henrique e Diouf: in panchina 85 milioni
- Moviola GdS - Juve-Inter, il 4-3 fa discutere per il contatto Thuram-Bonny: troppo poco per la revisione
- GdS - Inter, oggi allenamento ad Appiano: saranno presenti anche i dirigenti. Martedì la partenza per Amsterdam
- GdS - Sommer spento e non solo: in estate la difesa doveva essere svecchiata
- Un ottovolante di illusioni: l'Inter reagisce, mette all'angolo la Juve ma Adzic al 91esimo firma il clamoroso 4-3
- Juventus-Inter, le pagelle - Lautaro anonimo, Barella sbaglia troppo. Thuram premiato
- Chivu in conferenza: "La finale di Champions non c'entra, resto fiducioso. Thuram? Basta polemiche"
- Zenga: "Perché l'Inter ha riportato a casa Pio Esposito senza dargli spazio?". Poi dice la sua su Sommer
- VIDEO - Juventus-Inter 4-3, Tramontana: "Brutta botta. I soliti errori, va tutto male. Non so che scossa si possa dare"
- Condò: “Chivu prova a ingraziarsi il gruppo, ma l’Inter ha bisogno di una scossa. Inzaghi via per un motivo"
- Chivu a DAZN: "Grande prestazione, purtroppo non abbiamo capito alcuni momenti: c'è rammarico. Calhanoglu..."
- Sky Sport - Lookman non indietreggia: l'attaccante nigeriano non si presenta all'allenamento dell'Atalanta
- Bastoni a DAZN: "Meritavamo di più, ma da un lato forse è meglio che queste batoste le prendiamo all'inizio"
- Juve, Tudor a DAZN: "L'Inter ha qualità di livello mondiale. Non so se la vittoria è meritata, più giusto un pari"
12:00 Juventus, Locatelli dopo il 4-3 sull'Inter: "Felici di aver regalato questa vittoria ai tifosi"
11:59 Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi