Lucien Agoume non è partito con i compagni di squadra per Salisburgo dove quest’oggi l’Inter affronterà alle 19.00 i padroni di casa. La società ha infatti deciso di collocare altrove il calciatore francese (da capire la formula del trasferimento) e il ragazzo non si allena con la prima squadra da giorni, ma lavora al Konami Center con altri calciatori in attesa di sistemazione. Agoume, cercato in Italia dal Frosinone, preferirebbe trasferirsi ancora all’estero e attende la chiamata giusta.