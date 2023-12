"Due Coppe in bacheca in una stagione. Gol che ci hanno fatto emozionare. Li volete rivedere tutti? Eccoli...". Così l'Inter saluta il 2023 sui social: con un recap di Trofei portati a casa e reti che hanno fatto sì che arrivassero, nel 2023, un terzo posto in campionato, una finale di Champions, una Supercoppa e una Coppa Italia.



Due Coppe in bacheca in una stagione

Gol che ci hanno fatto emozionare

Li volete rivedere tutti? Eccoli #ForzaInter — Inter (@Inter) December 31, 2023