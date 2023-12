L'Inter ha scelto e prepara l'assalto decisivo per strappare il sì del Bruges e regalare ad Inzaghi subito a gennaio Buchanan. La dirigenza nerazzurra lavora anche per assicurarsi a parametro zero Djalò e Zielinski, mentre riflette sull'attacco. Tutte le news principali del calciomercato Inter in un episodio XXL.