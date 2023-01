Toccherà ad Emanuela Carpani, in qualità di nuova sovrintendente di Milano, prendere la decisione definitiva circa il vincolo sullo stadio di San Siro. Lo ricorda oggi Tuttosport, riportando poi un virgolettato attribuito a Vittorio Sgarbi: "Valuterà le carte che per me sono abbastanza chiare" le parole del Sottosegretario alla Cultura.