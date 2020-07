Romelu Lukaku ha già segnato 15 gol in trasferta in questo campionato di Serie A, grazie ai quali ha eguagliato il record stabilito in maglia interista da Istvan Nyers nel 1949/50. Uno in meno di Ciro Immobile, come riporta oggi Tuttosport. L'attaccante della Lazio cercherà di segnare una rete per riprendere Higuain a quota 36, record in una singola stagione in A, ma giocando a Napoli potrebbe allungare anche nella speciale graduatoria delle marcature fuori casa. Sempre a 16 ci sono Mauro Icardi (2017/18) e, Zlatan Ibrahimovic (2011/12). "Lukaku non può fare altro che segnare (l’ideale sarebbero due gol, mica facile però con l’Atalanta...) e “gufare”. Poi, per aggiornare il libro dei record - a livello stagionale - ci sarà l’Europa Legue", scrive il quotidiano.

Lukaku è infatti arrivato a 29 reti totali tra tutte le competizioni. Difficile arrivare ai 37 di Eto'o in una stagione, recordman interista degli ultimi 40 anni, ma c'è anche l'Europa League...

