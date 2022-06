Sessanta milioni di attivo: casualmente il prezzo che l'Inter fa di Bastoni, oggi ritenuto l'elemento più vicino al sacrificio in questo mercato estivo. Lo scrive anche Tuttosport, che sottolinea l'indignazione del tifo interista, ieri scatenato sui social anche attraverso vip come Cattelan, Giacomino Poretti e Mentana. Tutti si stanno ribellando alla possibile partenza del forte centrale. "Il resto (perché va considerato pure quanto andrà speso per rinforzare la squadra) andrà ricercato tra le cessioni degli esuberi di ritorno (i vari Dalbert, Lazaro, Sensi, per citare i casi più importanti) e i giovani (Pinamonti, in primis, dato che l’Inter lo valuta 25 milioni, ma occhio pure a Casadei su cui il Sassuolo fa davvero sul serio)", sottolinea il quotidiano torinese.