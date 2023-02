A richiedere l'incontro odierno sul futuro dello stadio (o degli stadi) di Inter e Milan è stato il sindaco Giuseppe Sala . Il tentativo è cercare di riaprire un dialogo che, spiega Tuttosport , si sta facendo complicato per questioni di "diffidenza reciproca". I club sono stanchi delle lungaggini burocratiche e delle complicazioni dovute alla scelta di un terreno pubblico. Anche tra le due società i rapporti sono più freddi.

In ogni caso, specifica il quotidiano, l'incontro odierno non sarà risolutivo. Il Milan confermerà di essersi guardato attorno ma non rinuncerà definitivamente al progetto originario. L'Inter resta invece più legata all'idea dello stadio insieme. "Senza dimenticare che nemmeno la scelta di un terreno privato cancellerebbe la necessità di dialogare col Comune", si ricorda nell'articolo.