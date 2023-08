Finalmente è arrivato il giorno di Yann Sommer. Il portiere tanto desiderato secondo quanto riportato dal quotidiano TuttoSport in giornata dovrebbe sbarcare a Milano. Costato sei milioni pagabili in due tranche, nella giornata di domani svolgerà l’iter delle visite mediche e da martedì si aggregherà al gruppo. Considerato che i nerazzurri mercoledì sfideranno in amichevole il Salisburgo, non è escluso un debutto per l’estremo difensore ex Bayern Monaco. Se da un lato, Inzaghi ha il suo titolare, dall’altro Marotta e Ausilio lavorano anche per il suo vice. Trubin è un’ipotesi reale ma alte sono le richieste dello Shakhtar Donetsk. Si segue anche la pista Bento dell’Athletico Paranense e Audero della Sampdoria dove i nerazzurri puntano ad un prestito con diritto di riscatto.

Daniele Luongo