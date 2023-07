Sono giorni fondamentali per il futuro di Romelu Lukaku. Il Chelsea, come riporta oggi Tuttosport, dopo aver concordato con l'attaccante un rientro non prima del 17 luglio a Londra, nei prossimi giorni deciderà se esentare o meno il calciatore dal viaggio negli Stati Uniti oppure se integrarlo a tutti gli effetti in gruppo. Da considerare che i Blues giocheranno la prima gara negli States già il 19 contro il Wrexham.

L'Inter farà presumibilmente una nuova offerta nelle prossime ore, ma non andrà oltre quota 35 milioni complessivi, mentre il Chelsea ne vuole 45 in totale per evitare minusvalenze.