Tuttosport definisce oggi la situazione tra Lukaku e il Chelsea un "muro contro muro". I londinesi non si capacitano di come il belga abbia rifiutato l'offerta dell'Al-Hilal. Per non generare una minusvalenza serve qualcuno pronto ad offrire 68 milioni, oppure servirà aspettare l'anno prossimo e accordarsi per 45 (quanto peserà a bilancio).

"Cifra che l’Inter potrebbe essere costretta a impegnarsi a sborsare pur di avere in prestito il giocatore quest’anno - si legge -. Il file resterà spinosissimo per ancora qualche settimana, il Chelsea riprenderà i lavori il 3 luglio mentre Lukaku, essendo stato impegnato nelle qualificazioni agli Europei con la Nazionale, dovrebbe ripresentarsi entro il 17 luglio. In questo lasso di tempo, l’avvocato Ledure, già regista del ritorno all’Inter di Big Rom, continuerà a lavorare ai fianchi il Chelsea, forte del supporto del giocatore".