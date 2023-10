Le pagelle di Tuttosport premiano una prestazione di ottimo livello dell'Inter, al di là del successo di misura. Bene Sommer, 6.5, una sola parata ma decisiva, Sufficiente Pavard per cui scatta la legge inzaghiana dell'ammonito: sostituito all'intervallo. Meglio ancora di lui il suo sostituto Darmian, 6,5 come Bastoni, mentre Acerbi sale a 7 cancellando "la controfigura di Lukaku", dopo aver messo la museruola a Haaland.

A centrocampo Dumfries è da 7 ("Una spina"), come l'altro esterno Dimarco, mentre dei tre più centrali solo Mkhitaryan è fermo a 6. Sia Barella che Calhanoglu arrivano a 6,5, come Asllani dalla panchina. Voto 6 per Frattesi e Carlos Augusto, anch'essi subentrati a gara in corso.

Davanti è insufficiente Lautaro con il suo 5,5, mentre Thuram è il migliore in campo: 7,5. "Un altro gol iconico che mette il punto esclamativo a una grande partita", secondo il quotidiano. Voto 7 per Inzaghi che vince una partita complicatissima a livello psicologico".

Nella Roma bene Rui Patricio (7), Mancini e Cristante (6,5), poi tante insufficienze e un 4,5 a Lukaku. Voto 6,5 a Maresca anche se resta il dubbio per il mancato secondo giallo a Paredes.