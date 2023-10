E adesso cosa rischia Nicolò Fagioli? Secondo la Gazzetta dello Sport, bisogna fare attenzione all'articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della Figc: «Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa».

"Insomma, scommettere da calciatore sul calcio non si può. I rischi di stop, qualora venisse accertato tutto (ma sembra scontato, visto l’autodenuncia) sono molto alti. La violazione del comma 1 dell’articolo 24 comporta infatti «per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000». Quel non inferiore a tre anni è tutto da valutare e potrebbe riguardare comportamenti che farebbero peggiorare la posizione di Fagioli, come per esempio l’aver scommesso su gare della propria squadra, la Juventus", spiega la rosea.