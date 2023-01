Il Corriere della Sera si occupa stamattina dei rumors riguardanti un possibile scambio tra Brozovic e Kessie . L'ivoriano non ha trovato il minutaggio che voleva a Barcellona , si è integrato poco col gioco di Xavi e con i compagni. In più i blaugrana hanno bisogno di migliorare il bilancio e quindi hanno proposto lo scambio.

"L’Inter per ora si è mostrata tiepida: conta sul croato a cui di recente ha rinnovato il contratto ma, come i colleghi della Liga, vedrebbe di buon occhio la possibilità di effettuare una plusvalenza. Brozovic ha praticamente lo stesso stipendio dell’ivoriano, la differenza è solo 1 milione a livello di bonus. Senza contare che sul piano tecnico i nerazzurri in casa avrebbero già due sostituti, Calhanoglu e Asllani".