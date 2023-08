"Il Bayern ha ribadito che vuole accontentare Pavard e lasciarlo andare. L’Inter, con in mezzo la gara con il Cagliari, ha scelto di dare fiducia ai bavaresi, concedendo ancora qualche ora per permettere di sbloccare la situazione. In viale Liberazione continua a prevalere l’ottimismo, ma, in ogni caso, non si andrà oltre questo pomeriggio. Per le 15, infatti, è previsto un ulteriore e, a questo punto, definitivo confronto con il club tedesco. Del resto, il pericolo è quello di andare fuori tempo massimo, nel senso che Marotta e Ausilio non possono correre il rischio di rimanere senza il difensore invocato da Inzaghi. Chiaro che ormai si tratti di una situazione limite.

Ma se il club nerazzurro ha concesso altro tempo, significa che si sente sufficientemente al sicuro. Da un lato, perché ha avuto rassicurazioni che, in ogni caso, quindi con o senza sostituto, il Bayern libererà Pavard. Dall’altro, perché, magari, ha già in pugno l’alternativa e, dunque, il piano B potrà essere completato anche al fotofinish, tenuto conto che il gong del mercato suonerà venerdì prossimo". Questo l'aggiornamento-conferma del Corriere dello Sport. I nerazzurri sono convinti di portare a Milano il francese, altrimenti via all'alternativa (Schuurs, Scalvini o Tanganga?).