Ormai puntuale come le tasse arriva l'intervista a Giovanni Galeone per parlare della Juventus del suo allievo Allegri. Stavolta l'ex tecnico del Pescara ne discute sulla Gazzetta dello Sport. "Non ho sentito Max dopo il Bologna, ma conoscendolo bene immagino fosse arrabbiato per la partita e per i troppi passaggi a tre metri di distanza tra i centrocampisti. La Juve è forte se attacca in verticale innescando Chiesa, Vlahovic, Weah e Cambiaso come nel primo tempo di Udine, non se si passa la palla in orizzontale".

La convince Chiesa accanto a Vlahovic?

"Se fanno i movimenti giusti, possono diventare una coppia d’attacco non male. Sono veloci e nelle gambe hanno tanti gol. Su Chiesa la penso come Allegri: Federico è un attaccante. Può svariare e partire anche largo, ma alla fine deve concludere l’azione perché possiede un bel tiro. Chiesa deve segnare più di dieci gol in un campionato. Esattamente come abbiamo detto per tanti anni di Rabiot, che poi nella passata stagione finalmente è andato in doppia cifra. Chiesa deve soltanto ritrovare sicurezza, senza sentirsi in guerra".

Vlahovic è rimasto alla Juventus e Lukaku è andato alla Roma: meglio o peggio?

"Dusan è meglio di Romelu, soprattutto se sta bene fisicamente. La pubalgia è terribile e lo scorso anno Vlahovic è stato frenato dai continui problemi fisici. Ma adesso il serbo mi sembra in crescita, non a caso ha segnato due gol in due partite tra Udinese e Bologna. Io, piuttosto, ho sperato che la Juventus prendesse un altro attaccante…".

Chi?

"Arnautovic, che poi è andato all’Inter. Fossi stato nella Juve, avrei ingaggiato l’ex Bologna: ovviamente in aggiunta a Vlahovic. Arnautovic è tecnico, bravo anche a mandare in porta i compagni".

La Juventus è più o meno la stessa dello scorso anno, ma senza le Coppe europee: lotterà per lo scudetto?

"Il Napoli ha massacrato l’ultimo campionato, in estate ha cambiato poco e resta la squadra più forte. A ruota metto Milan e Inter, che hanno messo a segno grandi acquisti. Poi c’è la Juve. I bianconeri, però, mi sembrano un po’ incompleti".