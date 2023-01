Steven Zhang, presidente dell'Inter, è a Riad per sostenere la squadra in vista della finale di Supercoppa Italiana di mercoledì, ma non solo: come riporta La Repubblica, il numero uno nerazzurro è ospite speciale dal Regno saudita, visti gli stretti rapporti della sua famiglia con Xi Jinping. Il presidente cinese è stato ricevuto con tutti gli onori in una visita ufficiale un mese fa dal principe Mohammad bin Salman. Al di là delle suggestioni circa l'eventuale nuova proprietà nerazzurra, la presenza di Zhang non è che un anello della fitta catena dei buoni rapporti dell'Arabia Saudita con la Cina e con i suoi esponenti di maggior visibilità internazionale.