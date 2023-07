Dovrà attendere Facundo Colidio prima di poter fare il suo debutto con la maglia del River Plate. L'attaccante arrivato dall'Inter non potrà prendere parte alle prossime due partite di campionato dei Millonarios per una questione regolamentare, tenendo conto che i nuovi tesseramenti potranno essere depositati solo alla fine della stagione. Pertanto, l'appuntamento è fissato per il prossimo 1° agosto, giorno del match di Copa Libertadores contro l'Internacional de Porto Alegre.