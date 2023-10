Come noto, Juan Cuadrado non prenderà parte agli impegni della sua Colombia in questa finestra internazionale FIFA dove sono in programma le sfide con Uruguay ed Ecuador. Il motivo è di ragione fisica, visto che il Panita non si è ancora ripreso del tutto dalla tendinite al ginocchio accusata proprio con la maglia dei Cafeteros nella scorsa sosta: "Ci sono stati tanti infortuni nella partita col Cile, questo non è normale - ha detto il ct Nestor Lorenzo a Caracoltv.com -. Noi ne abbiamo avuti due, i cileni quattro.

Ma basta, dobbiamo guardare avanti, c'è un motivo per il quale lavoriamo ogni giorno e come gruppo. Speriamo che i ragazzi si riprendano presto e che quelli che sono venuti si comportino nel migliore dei modi".