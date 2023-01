"Credo che il campionato non sia finito, sicuramente c'è un bel vantaggio per il Napoli. Sono contento per il club e per Spalletti, che si meriterebbe lo scudetto per la carriera che ha fatto. Ma è il primo a sapere che è ancora lunga". Così Vincenzo Montella ha commentato a Radio Anch'io Lo Sport la corsa scudetto che vede i partenopei avanti a tutti.