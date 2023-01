Anche l'ex arbitro Antonio Iannone si fa beffe delle sterili polemiche per la designazione di Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, per la direzione di gara di Inter-Napoli. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte: "La designazione di Sozza è giusta, la territorialità degli arbitri è roba arcaica. L’arbitraggio dovrà essere credibile, affidabile e con giudizio, tutte qualità che Sozza possiede. E’ un direttore di gara molto europeo, non a caso è diventato internazionale. Lascia correre, consente il gioco maschio e in questo senso l’Inter potrebbe essere avvantaggiata.